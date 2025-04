HIGIENE E LIMPEZA

Com fábrica de R$ 100 milhões, Dragão chega à Bahia

Indústria será a mais moderna do grupo Interlândia

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de abril de 2025 às 14:43

Fábrica será a mais moderna do grupo Interlândia Crédito: Divulgação

Em sintonia com o crescimento do setor de higiene e limpeza pessoal, a Interlândia, fabricante dos produtos de limpeza da marca Dragão, inaugura nesta terça (15) sua fábrica na Bahia, que será a mais moderna do grupo. Situada em Mata de São João, a 63 km de Salvador, a unidade vai produzir água sanitária, desinfetante e alvejante multiuso, gerando cerca de 300 empregos diretos e indiretos. >

A nova planta da pernambucana Interlândia, líder do segmento no Nordeste, recebeu aporte de R$ 100 milhões e representa um passo estratégico da empresa para ampliar a atuação em escala nacional. Instalada num terreno de 27 mil metros quadrados (m²), sendo 22,8 mil m² de área construída, a unidade terá capacidade de produzir mais de 200 milhões de litros por ano de produtos para limpeza doméstica e institucional. Esse volume atenderá toda a Bahia com maior eficiência e ainda permitirá a ampliação da distribuição para o Sudeste e Centro-Oeste.>

“Essa fábrica fortalece nossa liderança no Nordeste e nos aproxima de novos mercados estratégicos. Além disso, nossa produção será mais sustentável e com logística otimizada, garantindo qualidade e velocidade na entrega ao consumidor final”, destaca João Abreu e Lima, executivo do grupo.>

João Abreu e Lima destaca o ritmo acelerado de crescimento da companhia Crédito: Divulgação

Mercado em expansão>

Mata de São João, tradicionalmente reconhecido pelo turismo na Praia do Forte,vem se consolidando como um polo industrial em ascensão. A fábrica da Interlândia está estrategicamente posicionada para utilizar insumos de fornecedores da região, fortalecendo a cadeia produtiva local. Um diferencial da nova indústria é sua capacidade de envase em três formatos (1L, 2L e 5L) desde o início da produção, um avanço que melhora a logística para os comerciantes e amplia as opções para o consumidor final.>

De acordo com João Abreu e Lima, a companhia vem crescendo dois dígitos por ano ao longo dos últimos 25 anos e vive um momento de grande maturidade organizacional, projetando um crescimento ainda mais forte nos próximos anos. “Trabalhamos para que a limpeza e higiene doméstica esteja ao alcance de todos, com eficiência e responsabilidade. A Bahia tem o maior mercado consumidor da região e essa fábrica representa um avanço para ampliar nossa participação no estado”, enfatiza.>

Produção sustentável>

A sustentabilidade e a inovação são pilares do projeto. Pioneira no uso de garrafas PET para o envase de água sanitária, a empresa utiliza garrafas recicladas e recicláveis, com tecnologia desenvolvida para manter a qualidade e minimizar o impacto ao meio ambiente. A nova planta se destaca pela eficiência, automação e estrutura de produção escalável.>