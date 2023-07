Dia Nacional do Homem: Salvador promove ação em 54 unidades de saúde

Em alusão ao Dia Nacional do Homem, comemorado neste sábado (15), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), através do Campo Temático Saúde do Homem e Distritos Sanitários, realizará uma edição especial do “Sábado do Homem”. A partir das 8h, 54 unidades de saúde serão abertas para atender especificamente a população masculina.



Entre os serviços ofertados estão consulta médica, de planejamento reprodutivo e pré-natal do parceiro; atendimento odontológico, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e vacinação. Também serão feitos encaminhamentos para vasectomia e clínica de sexualidade. Nas unidades serão realizadas palestras educativas com variados temas e, para ter acesso aos serviços, basta o cidadão apesentar documento de identificação (RG e Cartão SUS).