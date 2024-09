DESFILE

'Dia para as famílias: conheça as crianças que participam do Sete de Setembro pela primeira vez

Alguns costumavam ver pela televisão

Brenda Viana

Publicado em 7 de setembro de 2024 às 10:49

Aos 6 anos, Miguel sempre assistia aos desfiles pela TV e participou pela primeira vez Crédito: Brenda Viana/CORREIO

Sem chuva e com sol. Esse foi o desfile do 7 de setembro deste ano. Com o tempo ajudando, os militares marcharam do Campo Grande até a Praça Castro Alves.

Entre um desfile e outro, muitos pais e mães exibiram com orgulho seus filhos vestidos com as fardas para homenagear os militares. Esse foi o caso de Mayra Santana, de 33 anos, que levou pela primeira vez o filho, Miguel Almeida, de 6.

Segundo ela, o menino só assistia o desfile pela televisão e este ano decidiu se vestir de militar.

"Agora que ele já está maior, entende melhor como é que ocorre o desfile. Antes ele não queria vir. A história da farda é que ele, há algum tempo atrás, queria ser policial, desistiu. Como o pai é bombeiro, então resolvi trazer fardado para ver se ele iria gostar. A gente só via o desfile pela televisão mesmo, então foi importante mostrar para ele como e homenagear também, já que eu quero que ele siga na carreira militar", disse.

O mergulhador Bruno Andrade de Araújo e pedagoga Priscila Araújo continuam a tradição de assistir o desfile do Sete de Setembro em família. Eles vieram acompanhar o filho Benjamin, 7. O pequeno estuda na escola São Joaquim e integra o grupo mirim de bombeiros da instituição, estando devidamente trajado para marchar.

Benjamin, no desfile de Sete de Setembro Crédito: Brenda Viana/CORREIO