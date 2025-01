RMS

Dias d'Ávila: homem invade casa da ex e mata atual namorado dela

Vítima tentou fugir pulando muro, mas foi seguido e baleado

O crime aconteceu por volta das 4h na Travessa Pantanal, no bairro da Concórdia. Segundo as informações, a casa é de uma mulher que estava dormindo no local com o namorado quando o ex-marido, armado, invadiu a casa. >