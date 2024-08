ENSINO SUPERIOR

Direito é o curso mais procurado nas faculdades privadas baianas

Influência familiar e prestígio social estão entre as razões para o favoritismo do curso

Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 06:00

Na Unijorge, a tríade da predileção dos estudantes é composta por Direito, Enfermagem e Psicologia Crédito: Marina Silva/Arquivo Correio

A escolha da carreira que pode trazer estabilidade financeira e realização pessoal é uma das etapas mais importantes para os estudantes que estão concluindo o Ensino Médio e buscando uma oportunidade através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dentre os cursos mais buscados no tão sonhado Ensino Superior, Direito desponta como o predileto nas faculdades privadas da Bahia, segundo levantamento do CORREIO.

O curso, inclusive, foi apontado como o mais buscado também nas universidades federais da Bahia, segundo informações do Mapa do Ensino Superior, divulgado em maio deste ano pelo Instituto Semesp, entidade que representa faculdades particulares brasileiras. Segundo o levantamento, houve 37.608 matrículas no curso no estado, sendo 31,6 mil apenas em instituições privadas.

Para Carlos Joel Pereira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos do Ensino Superior do Estado da Bahia (Semesb), soma-se ao curso de Direito a procura por Medicina e Administração, uma vez se tratam de cursos tradicionais que não deixam de ter mercado.

Enquanto o Censo aponta que, logo após Direito, os cursos mais procurados nas instituições privadas e públicas da Bahia são Pedagogia e Administração, a realidade ganha outros contornos junto às faculdades da capital baiana. Segundo elas, a segunda e terceira posições variam entre Pedagogia, Enfermagem, Psicologia e Administração.

Na Unijorge, a tríade é composta por Direito, Enfermagem e Psicologia. “Percebemos que a escolha de cursos considerados mais tradicionais ocorre pela influência familiar, e do reconhecimento que essas áreas têm no mercado de trabalho”, analisa Davino Pontual, diretor de marketing da Unijorge.

Na Estácio, o cenário se repete. Para a instituição, a preferência por esses cursos se dá para manter o currículo alinhado às demandas do mercado e para obtenção de aumento do potencial de renda.

Apenas na Universidade Católica do Salvador (UCSal), o segundo e terceiro lugares no ranking de cursos mais procurados fica com Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. “Há atualmente uma crescente demanda por profissionais qualificados nessas áreas, devido à expansão contínua da indústria de tecnologia e software. Empresas de diversos setores buscam especialistas em desenvolvimento de software para criar e manter sistemas eficientes e inovadores”, justifica Osvaldo Requião, coordenador da Escola de Tecnologias da UCSal.

“Os profissionais formados nessas áreas têm diversas oportunidades de carreira, [o que] oferece uma gama ampla de possibilidades de desenvolvimento profissional. As carreiras na área de engenharia de software e análise de sistemas geralmente oferecem salários competitivos, o que atrai estudantes em busca de uma remuneração adequada e progressão na carreira”, completa.