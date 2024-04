CRIME

Diretora de escola é investigada sob suspeita de desviar cartões de auxílio estudantil na Bahia

Ela deverá ser afastada das funções por 180 dias

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 18:16

Polícia esteve na escola apreendendo documentos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma professora da rede estadual é investigada por denúncia de desvio de recursos de cartões de auxílio estudantil de um programa do governo do Estado que distribui R$ 150 para alunos assíduos. O caso é investigado pela delegacia de Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela polícia na unidade escolar da rede estadual em que a professora atua como diretora, nesta quinta (25). Documentos foram coletados, assim como outros elementos que possam ajudar a identificar as vítimas que tiveram seus benefícios desviados.

Durante as ações investigativas algumas vítimas foram identificadas, diz a Polícia Civil. Os alunos contaram que não receberam o cartão auxílio estudantil. Eles chegaram a entrar em contato com a central de atendimento e ficaram sabendo de compras feitas em estabelecimentos da cidade. Outros estudantes sequer tinham conhecimento do cartão que garante o benefício.

As equipes policiais analisam imagens de câmeras de vigilância dos estabelecimentos em questão, comprovando que a servidora realizava compras, utilizando diversos cartões em nome dos estudantes.

A servidora terá que cumprir medidas cautelares, incluindo afastamento das funções pelo prazo de 180 dias e como monitoramento eletrônico.

A polícia diz que as investigações seguem com o objetivo de esclarecer o caso e a responsabilização da autoria.