SEGURANÇA

'Disque Denúncia' para expor atuação de facções passa a atender 24h

Ligações feitas para o telefone 181 são sigilosas e gratuitas

Através do telefone 181, a população pode fazer denúncias sobre a atuação de facções com total sigilo. A ligação é gratuita.

Além do atendimento telefônico, a população pode repassar informações sobre criminosos através do site https://disquedenuncia.ssp.ba.gov.br/denuncie-aqui/. Na plataforma, fotos e vídeos podem ser compartilhados.

"A integração com a população foi fundamental para o êxito no combate incansável ao crime organizado. Com o atendimento 24h do Disque Denúncia, ampliaremos a repressão às facções", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.