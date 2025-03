CORREDOR DA VITÓRIA

Docas do supermercado RedeMix ficam destruídas após incêndio; não houve feridos

Fogo não se alastrou para outras áreas do estabelecimento

Larissa Almeida

Publicado em 21 de março de 2025 às 19:29

Docas da RedeMix ficam destruídas após incêndio Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros

O incêndio que no supermercado Rede Mix, no Corredor da Vitória, só atingiu as docas do estabelecimento na tarde desta sexta-feira (21). Não houve impacto na área de compras. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e a causa do incidente ainda é desconhecida. As docas, por sua vez, ficaram completamente destruídas. >

Em imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver que o sistema elétrico foi afetado, uma vez que houve queima de quase todas as lâmpadas do local – no vídeo, apenas uma funciona, de maneira instável. No espaço, também havia escombros, equipamentos chamuscados e diversos itens utilizados para apagar o fogo. >

Por volta das 17h30, os bombeiros foram acionados para conter as chamas e a fumaça. A corporação afirma que o sistema de segurança contra incêndio e pânico do supermercado, assim como a atuação rápida da brigada do estabelecimento, foram fundamentais para evitar que o incêndio se alastrasse. >

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuam no local, fazendo o rescaldo do incêndio. O supermercado tem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. >