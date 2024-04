VIOLÊNCIA

Dois homens morrem em confronto com a polícia em Massaranduba

Dois homens morreram durante confronto com a polícia na tarde de sábado (27) na rua São Francisco, localidade conhecida como Baixa do Petróleo, no bairro de Massaranduba.

Com os suspeitos foram encontrados, ainda segundo a polícia, os seguintes materiais: uma submetralhadora calibre 9mm, dois revólveres calibre 38 com numeração suprimida, sete munições deflagradas no calibre 38, duas munições intactas no calibre 38, uma munição intacta no calibre 9mm, 57 porções de cocaína, duas porções de maconha, três aparelhos celulares e uma tesoura.