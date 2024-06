Dois homens são mortos a tiros em Feira de Santana

Dois homens foram mortos a tiros na cidade de Feira de Santana, na noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em uma via na localidade de Asa Branca. A Polícia Militar informou que as vítimas foram atingidas dentro de um estabelecimento comercial.

As vítimas foram identificadas como Claudemiro Lima Jesus, 57 anos, e Marlon Santos da Silva, 33 anos. Segundo informações preliminares, homens em uma motocicleta chegaram à região e atiraram contra as duas vítimas.

Foram expedidas as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, que esteve no local. De acordo com a Polícia, a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o caso.