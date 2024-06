COLETIVO INCENDIADO

Ataque a ônibus foi motivado por morte em ação policial

Informação foi divulgada pela Polícia Militar

Da Redação

Publicado em 12 de junho de 2024 às 08:00

Veículo ficou destruído após ser incendiado Crédito: Reprodução

O ataque ao ônibus na Avenida Suburbana foi motivado por uma morte durante uma ação policial, em São João do Cabrito, no Lobato, nessa terça-feira (11). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. O policiamento está reforçado na região nesta quarta-feira (12).

Em nota, a PM informou que policiais do Batalhão Patamo apreenderam fuzil, pistola e câmeras de monitoramento clandestino em São João do Cabrito, no Lobato, na tarde de terça. Durante a operação, homens armados entraram em confronto com os policiais, segundo a PM.

Após o tiroteio, um homem foi encontrado baleado. Ele foi socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava com o material apreendido. Logo em seguida, policiais da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) foram informados que homens armados interceptaram o coletivo e atearam fogo no veículo.

Segundo a Polícia Civil, os autores aproveitaram que o motorista parou para desembarcar um passageiro e invadiram o veículo. Depois, eles mandaram os passageiros descerem do carro e atearam fogo no coletivo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter e debelar as chamas nos veículos.

O veículo fazia a rota Ilha de São João x Pituaçu, e devido ao ataque, não haverá operação da linha nesta quarta.

A polícia está fazendo diligências para identificar os autores do ataque. O caso foi registrado pela 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma).

Moradores em desespero

Vídeos do ocorrido mostram moradores da região assustados com a situação. Nas imagens, é possível ver que, mesmo em chamas, o ônibus ainda segue por alguns metros até perder o controle e ficar atravessado na pista, fazendo com que alguns carros precisassem desviar para evitar acidentes. O fogo começou nos fundos e se alastrou pelo coletivo que ficou totalmente destruído.