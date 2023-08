Dois são presos e três explosivos são apreendidos na RMS

Três explosivos utilizados para pesca ilegal foram apreendidos e duas pessoas presas em Ponta do Ferrolho, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, na quinta-feira (24).



A apreensão foi feita por policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) durante rondas na Baía de Todos os Santos, com apoio de técnicos do Inema.



Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Salvador, onde a ocorrência foi registrada. O BOPE foi acionado para realização do procedimento técnico com os explosivos.