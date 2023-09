Dois suspeitos de envolvimento em morte de policial federal são mortos em Periperi

Dois suspeitos de envolvimento na morte do policial federal Lucas Caribé foram mortos em confronto com a Polícia Militar neste domingo (17), no Conjunto Paraguari II, no bairro de Periperi, em Salvador.



De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado da Bahia (SSP-BA), guarnições da Rondesp BTS realizavam uma patrulha na região quando avistaram suspeitos saindo da mata fechada em direção ao Conjunto, onde se esconderam em um apartamento no térreo.