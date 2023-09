Dois suspeitos de roubar carro são mortos em troca de tiros com a polícia na Paralela

Dois suspeitos de roubo de veículo foram mortos na tarde da quarta-feira (13), em uma troca de tiros com policiais civis na Avenida Paralela. A situação gerou pânico e engarrafamento na via, uma das principais de Salvador, que só teve trânsito normalizado por volta das 20h.



Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) estavam em diligências na região quando localizaram um veículo roubado. O Hyundai HB20 foi roubado na terça (12), no Jardim das Margaridas, por uma dupla armada. O dono registrou o crime na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).