Dois suspeitos de tráfico são presos em área de mata no bairro de Valéria

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos no bairro de Valéria, em Salvador, na noite da terça-feira (19). Policiais federais, militares e civis fazem varreduras em imóveis e áreas de mata da região em busca de criminosos e armas. A ação acontece desde a última sexta, quando um policial federal foi morto e dois ficaram feridos durante operação na área.



Em umas dessas varreduras, os policiais localizaram dois homens escondidos no mato, na Segunda Travessa Agnaldo Leite. Eles foram presos. Com os dois, foram encontradas maconha, munições 9 milímetros, R$ 350, três celulares e uma roupa camuflada.