Dois suspeitos são mortos em confronto com a PM em Santo Amaro

Dois suspeitos foram mortos durante a Operação Aila da Polícia Militar na cidade de Santo Amaro, no recôncavo baiano, na manhã desta terça-feira (22). Com os criminosos a polícia apreendeu pistola, revólver, coletes balísticos e R$ 4,8 mil.



Equipes da Rondesp Recôncavo, da Cipe Litoral Norte e da 20ª CIPM deflagraram a Operação Aila, contra uma facção envolvida com homicídios e tráfico de drogas.



Os PMs realizavam incursões no bairro da Candolândia, quando encontraram dez suspeitos. Na aproximação, integrantes do grupo atiraram contra os militares e correram. Após confronto, dois homens foram encontrados feridos. Ele chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.