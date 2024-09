POLÍCIA RODOVIÁRIA

Dois veículos roubados são localizados na Bahia

Apreensões ocorreram no último sábado (7)

Da Redação

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 19:36

Veículo recuperado em Barreiras Crédito: Reprodução

A Bahia teve, ao menos, dois veículos roubados localizados pela polícia, enquanto transitava por vias federais do estado. Os carros foram apreendidos em Barreiras, no extremo oeste, e em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

No sábado (7), por volta das 15h30, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo no km 800 da BR-242, em Barreiras. Durante fiscalização, os policiais constataram que o veículo possuía uma restrição de furto, registrada em Brasília, no Distrito Federal, em julho deste ano.

O condutor afirmou que adquiriu o veículo na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na mesma região, há cerca de quatro meses, por aproximadamente R$ 10 mil, complementando o valor com a troca de outro veículo.

No mesmo dia, por volta das 16h25, a PRF de Vitória da Conquista localizou um veículo no km 830 da BR-116 com uma restrição de furto registrada em um boletim de ocorrência do ano de 2023, em Curitiba, do estado do Paraná.

À polícia, o condutor contou que havia comprado o automóvel em janeiro de 2023, por R$ 25.000,00, em um anúncio de venda nas redes sociais.

Em ambos os casos, automóvel e condutor foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil da região para abertura da ocorrência e tomada das medidas legais.

Moto adulterada

Na noite da última sexta-feira (6), a PRF apreendeu, ainda, uma motocicleta com placas adulterada. Em uma fiscalização no km 2 da BR-110, no município de Paulo Afonso, uma motocicleta que apresentava elementos identificadores com sinais de lixamento e remarcação, indicando adulterações foi abordada.