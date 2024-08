CRIME

Homem com tornozeleira eletrônica é preso com carro roubado a metros do Fórum de Sussuarana

Ele tinha acabado de assinar o termo de manutenção de liberdade provisória no fórum

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 13:56

Suspeito foi flagrado com carro roubado Crédito: Divulgação

Um homem usando tornozeleira eletrônica foi preso na manhã desta segunda-feira (26), no bairro de Sussuarana, com um carro que tinha restrição de roubo. Ele foi flagrado por policiais do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos de Veículos (BPFRV).

A equipe fazia um patrulhamento preventivo contra furtos e roubos de veículos no bairro quando abordou um indivíduo em um veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor prata. Após verificação dos dados, foi constatado que a placa divergia da original, sendo esta com restrição de roubo.

A prisão aconteceu a poucos metros do Fórum Criminal de Sussuarana, onde o abordado tinha acabado de assinar um termo de manutenção de liberdade provisória. Ele responde pelos crimes de receptação e adulteração de veículo roubado e foi liberado com uso do tornozeleira.

“A ousadia desses indivíduos é impressionante, mas nossos policiais estão preparados para lidar com todos os tipos de situações, com muita atenção, estratégia e qualificação. Lamentamos encontrar reincidentes, mas estamos em constante atuação num trabalho incansável contra a criminalidade”, diz o tenente coronel Assemany, comandante do Batalhão Apolo. Ele acrescenta que esse mesmo homem já foi preso em abril de 2024 com carro roubado.