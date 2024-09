ENERGIA

Dono de fábrica é preso por furto de energia em Serrinha

O dono de uma empresa de fabricação de britas foi preso por roubar energia em Serrinha, no interior da Bahia. A pena determinada foi de três anos e meio, além do pagamento de uma multa.

Em nota, a Coelba reforçou os riscos do furto de energia: “Os ‘gatos’ representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento”.

“O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima por meio do telefone 116 ou no site da Neoenergia Coelba”, completou.