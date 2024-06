VIOLÊNCIA

Dono de mercado em Valéria é sequestrado por homens encapuzados

Caso aconteceu na noite de quinta-feira (27); vítima já foi liberada

Wendel de Novais

Publicado em 28 de junho de 2024 às 11:13

Empresário foi sequestrado em mercado Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Um dono de mercado foi sequestrado em Valéria na noite de quinta-feira (27). De acordo com informações, o empresário seria proprietário do mercado Novo Varejo, na Rua Wenceslau Veiga, que foi alvo da ação criminosa de três suspeitos. Os homens, que estavam encapuzados, chegaram ao local de carro e invadiram o estabelecimento. De lá, tiraram o dono do comércio, que foi obrigado a entrar em um veículo do local.

Procurada, a Polícia Civil confirmou a ocorrência. "A Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) investiga a extorsão mediante sequestro de um homem, proprietário de um mercado no bairro de Valéria, em Salvador. Ele foi sequestrado na quinta-feira (28) e liberado no mesmo dia. O caso foi encaminhado à unidade, que apura a autoria e as circunstâncias do crime", escreve por meio de nota.

A reportagem questionou se o empresário chegou a fazer alguma transferência bancária para os criminosos para que fosse liberado, mas não obteve resposta sobre isso. Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.