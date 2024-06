APUAREMA

Suspeito de violentar criança na Bahia entra em contato com pai da vítima e nega crime; ele segue foragido

A outra suspeita de participar do crime, Edislene Santos, que trabalhava como babá da criança, foi presa

Um dos suspeitos de abusar sexualmente de uma criança de seis anos, na cidade de Apuarema, no interior da Bahia, o comerciante Robson Neres, entrou em contato com o pai da vítima, através do aplicativo de troca de mensagens Whatsapp, para negar que tenha praticado o crime.