Saiba por que é importante atualizar a vacina contra a Covid-19

Vacinas protegem contra mutações do vírus SARS- CoV-2, causador da doença

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de junho de 2024 às 08:30

Apenas 6% do público habilitado tomou a nova vacina contra a Covid-19 Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Apesar de controlada, a circulação do vírus da Covid-19 demanda atenção dos grupos mais suscetíveis a desenvolver formas mais graves da doença. Na Bahia, 17.217 casos da doença foram notificados até o dia 25 de junho, com 97 mortes. As cidades com maior incidência de notificações foram Salvador (4.365 casos), Eunápolis (373), Teixeira de Freitas (366), Feira de Santana (315) e Porto Seguro (291).

Atualmente cerca de 3 milhões de baianos estão aptos a receber as doses da vacina SpikeVax, que protege contra a variante Ômicron XBB 1.5, cepa com maior incidência no Brasil. A Bahia recebeu cerca de 94.810 doses do Ministério da Saúde (MS) em duas remessas que chegaram nos dias 03 e 14 de junho.

“O vírus SARS- CoV-2 ainda está circulando entre nós e há risco de surgimento de novas variantes. Por isso quanto mais a população estiver vacinada, menor a sua circulação. Quem não se vacina corre o risco de adquirir a doença e apresentar quadro clínico grave, em especial os idosos, crianças e imunossuprimidos”, alerta a infectologista Aurea Angélica Paste.

O infectologista Robson Reis explica que a atualização constante dos imunizantes ocorre devido à alta capacidade de mutação do vírus que aumentam a transmissibilidade da doença. “Essas mutações podem aumentar a capacidade da pessoa desenvolver formas graves, já que esses vírus conseguem driblar o sistema imunológico criado a partir do momento que o paciente contraiu a COVID-19 ou tomou a vacina”.

Dados do Ministério da Saúde (MS) apontam que apenas 18,1% dos baianos habilitados tomaram as quatro doses dos imunizantes, 55,1% tomaram três doses e 83,38% retornaram aos postos para tomar a vacina pela segunda vez. Em 2024, 313.688 doses foram aplicadas no estado entre vacinas monovalentes (118.020) e bivalentes (195.668).

“Quanto mais pessoas vacinadas, mais aquela comunidade estará protegida, pois o vírus terá uma maior dificuldade em circular naquele ambiente. É importante que todos possam entender que a Covid-19 ainda é uma realidade, o vírus ainda circula, é só analisar os boletins epidemiológicos e a importância da proteção tanto individual como do ponto de vista coletivo da vacinação”, conclui Robson.