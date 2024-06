NOVO IMUNIZANTE

Vacina SpikeVax é a única no Brasil com proteção contra as novas variantes da Covid-19

O imunizante protege contra cepa "Ômicron XBB 1.5", variante com mais incidência no Brasil

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de junho de 2024 às 07:00

Vacina protege contra a cepa Ômicron XBB 1.5 Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A vacina SpikeVax, cuja primeira remessa chegou na Bahia no dia 4 de junho, atua no combate à variante Ômicron XBB 1.5 da Covid-19, a cepa com maior incidência em território brasileiro atualmente. Segundo Akemi Erdens, sanitarista da Coordenação de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), essa é a versão disponível nos postos de saúde.

“Essa é uma vacina monovalente que contém somente a variante ômicron. Com isso, o Ministério [da Saúde] suspendeu a aplicação das versões anteriores por não conterem essa cepa. O vírus da Covid-19 sofre muitas mutações e por isso as vacinas precisam se atualizar constantemente”, explica.

A Bahia recebeu 94.810 doses do imunizante em duas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde nos dias 3 e 14 de junho, direcionadas para os municípios de forma proporcional a população. Os imunizantes necessitam de condições especiais de armazenamento, em temperaturas entre -15°C e -50°C, tendo validade de 30 dias quando retirados de ambiente controlado.

Akemi relata que o estado está aguardando a construção de um painel pelo Ministério da Saúde para acompanhar a aplicação das doses. “A gente tem recebido os relatos das regionais de que está havendo uma baixa procura. Às vezes é um pouco complicado de compreender que é necessário renovar as doses, mas funciona de maneira parecida com a influenza. É importante tomar a dose de reforço porque essa é uma variante diferente e que está em evidência no momento”, continua.

Cerca de três milhões de baianos fazem parte dos grupos prioritários para a vacinação. São eles: crianças de seis meses a menores de cinco anos; idosos; gestantes; puérperas; pessoas com deficiência; população privada de liberdade; portador de doenças crônicas; indígena; quilombolas e ribeirinhas; trabalhadores da saúde; adolescentes sob medidas socioeducativas.

Na última quinta-feira (27), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) anunciou a expansão do público alvo do lote com previsão de vencimento em 03/07. Com a medida, pessoas com idade a partir de cinco anos e que não fazem parte dos grupos prioritários poderão receber uma dose da vacina, independentemente do histórico vacinal. Contudo, é necessário que seja respeitado o intervalo mínimo de três meses da aplicação mais recente.

Crianças entre seis meses e 4 anos que ainda não iniciaram o ciclo vacinal receberão duas doses do imunizante com intervalo de um mês entre elas. Aquelas que foram imunizadas, deverão retornar ao posto para aplicação de uma dose da SpikeVax. Outros grupos prioritários também serão contemplados com uma dose, devendo esperar um ano para retornaram, exceto puérperas, gestantes, idosos e imunocomprometidos, que terão prazo de seis meses.

Quanto à cepa Ômicron XBB 1.5, Akemi conta que não há uma diferença entre essa variante e as anteriores no que rege os sintomas e a transmissão. Apesar disso, são as pequenos mutações na estrutura dos vírus que podem deixar as pessoas suscetíveis a novos casos da doença.

“A ômicron promoveu uma onda de casos na sua introdução, mas nesse momento, não há uma transmissão no mesmo porte. Hoje temos um público que tomou outras doses e estão com algum tipo de proteção no organismo e que muda a forma que o vírus ataca o corpo quando comparado com alguém que não se vacinou”.