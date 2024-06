HIT DO SÃO JOÃO

Com ‘Amar em Off’, Jeanne Lima fica em 1º lugar no Troféu Correio Folia Junina 2024

Enquete teve mais de 276 mil votos; canção vencedora conquistou 24,7% da preferência do público

Raquel Brito

Publicado em 28 de junho de 2024 às 15:53

Cantora Jeanne Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Em tempos de exposição e holofotes, viver um romance e dançar aquele forró coladinho em sigilo pode ser a opção ideal. O convite é acompanhado pelo toque da sanfona na voz da cantora Jeanne Lima em ‘Amar em Off’, canção vencedora do Troféu Correio Folia Junina 2024, que conquistou os amantes do São João na enquete da premiação. As 20 músicas que concorreram foram selecionadas pelo jornalista e colunista Osmar 'Marrom' Martins, e a votação foi realizada através do site do jornal.

As participações foram computadas até 12h desta sexta-feira (28). Com uma votação concentrada nos dois primeiros colocados, ‘Amar em Off’ ganhou com quase 6 mil votos de folga em relação ao segundo lugar, que foi para ‘Tu e Eu’, do cantor Del Feliz. A canção vencedora conquistou 68.198 votos, equivalente a 24,7% da preferência do público. Já o lançamento de Del Feliz recebeu 62.218 (22,53%).

Em seguida, ‘Me Leva’, de Tio Barnabé, recebeu 10,54% dos votos e ‘Coração Sacudido’, da Chiclete com Banana, 4,83%. Por fim, a banda U Tal do Xote, com a música ‘Tome-lhe beijo’, fechou o ranking com as cinco primeiras colocadas, com 2,97% dos votos.

Em meio a um descanso merecido na maratona junina, a ex-vocalista da banda Limão com Mel celebrou a vitória, que considera um reconhecimento do público à sua carreira solo. “Esse foi um crescimento gradativo. Não é fácil a caminhada sem uma grande produtora, mas isso mostra que o povo está atento aos artistas independentes que trazem um trabalho de qualidade. É um trabalho em equipe”, pontuou.

Mostrando que os baianos apreciam um bom forró, a votação junina deste ano bateu o recorde dos troféus musicais do CORREIO*, tanto de São João como o já tradicional prêmio de Carnaval. No total, a enquete recebeu 276.131 votos nas 20 canções que concorreram ao título.

Jorge Gauthier, editor de mídias e estratégia digital do Correio, além de idealizador e organizador da premiação, comemorou a conquista. "A votação expressiva que tivemos neste ano no Troféu Correio Folia Junina mostra o amor dos baianos pelo São João autêntico e também a grande safra de novos nomes do forró da Bahia”, disse.

Para Osmar 'Marrom' Martins, o sucesso deste ano é completamente justificável, sobretudo pela dimensão do São João na Bahia e em todo o Nordeste, e pela reformulação que os artistas estão promovendo para manter a tradição do forró de forma original. Por isso, a curadoria deste ano incluiu cantores que cumprem essa necessidade, seguindo critérios como as obras mais prováveis de ganhar o gosto do público forrozeiro.

“Poucas vezes surge uma cantora na Bahia como Jeanne Lima, que está brilhando. Ela conseguiu fazer um belo São João, com agenda cheia, e provou que o público gosta dela. Ela veio para entrar nessa seara que já foi dominada por Marinês, Anastácia, Elba Ramalho, as novas Kátia Cilene, Walkyria Santos e todas da Calcinha Preta, e mandou ver”, elogiou.

Mesmo tendo sido lançada há pouco mais de um mês, ‘Amar em Off’ já está na boca de quem ouviu Jeanne ao vivo neste São João, em cidades como Miguel Calmon, Conceição do Almeida e Salvador. A canção, composta por Alê Santana, Cacá Santos, Lari Tavares e Indy, atraiu a artista, antes de tudo, pela mensagem.

“Hoje, nós postamos muita coisa na internet, tem muita exposição. A música fala em deixar as coisas mais tranquilas, sem julgamento, para ninguém apontar o dedo”, disse.

No mundo da música desde os 18 anos, Jeanne destacou também a importância do espaço feminino no forró e o rompimento da predominância de vozes masculinas no gênero. “Uma mulher ganhar a frente nesse ritmo é muito relevante. A gente sabe que precisa estar sempre quebrando essa bolha, e eu estou muito feliz e honrada”.

A temporada junina de Jeanne se encerra no sábado (29), em show no palco principal do Parque de Exposições de Salvador.

Ano passado, a vitória do Troféu Correio Folia Junina foi de Del Feliz com a canção 'Meu Dengo'. Já em 2022 a escolhida pelos leitores foi 'Dengo Meu', hit de Juliette em parceria com Claudia Leitte e Lucy Alves.

Confira as colocações das 20 músicas concorrentes:

1. Jeanne Lima – 'Amar em off': 24.7% (68,199 votos)

2. Del Feliz – 'Tu e eu': 22.53% (62,219 votos)

3. Tio Barnabé – 'Me Leva': 10.54% (29,109 votos)

4. Chiclete Com Banana – 'Coração Sacudido': 4.83% (13,331 votos)

5. U tal do xote – 'Tome-lhe beijo' 2.97% (8,198 votos)

6. Karol Bastos e Banda Caicó – “Eva” 2.63% (7,265 votos)

7. Júlio César – 'Quem manda em mim sou eu': 2.56% (7,069 votos)



8. Tonho Matéria e Will Souto – “Tropeçando em Pensamentos”: 2.4% (6,620 votos)

9. Virgílio – 'Tô com saudades de você': 2.36% (6,513 votos)

10. Cueca Branca – 'Piveta de rua': 2.26% (6,229 votos)

11. Adelmário Coelho – 'Manteiga no Pão': 2.26% (6,228 votos)

12. Cacau com Leite – 'Vem meu amor': 2.24% (6,197 votos)

13. Flor de Maracujá – 'Apavora minha mente': 2.24% (6,176 votos)

14. Tico – 'Gatilho': 2.22% (6,133 votos)

15. Forró Todo Bom e Targino Gondim – 'Chiado na Chinela': 2.22% (6,130 votos)

16. Flor Serena – 'Eu e você': 2.22% (6,126 votos)

17. Psirico – 'Pula Pula na Fogueira': 2.22% (6,120 votos)

18. Filomena Bagaceira – 'Era eu': 2.21% (6,101 votos)

19. Léo Estakazero – 'Se adiante aí': 2.21% (6,093 votos)

20. Targino Godim – 'Essa Menina': 2.18% (6,088 votos)



O Projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio da Sicoob.