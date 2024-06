MUITA FESTA!

Mais de 40 mil pessoas curtiram sexto dia do São João no Parque de Exposições

Mais de 41 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições, em Salvador, no sexto dia do São João da Bahia. A contagem, finalizada na madrugada desta segunda-feira (24), foi realizada pelo sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública.

Ao todo, 41.231 mil baianos e turistas curtiram no espaço. O Pelourinho, região do Centro Histórico de Salvador, recebeu 83.884 pessoas.

Mais de 22 mil agentes das Forças da Segurança da Bahia atuam nos festejos juninos da capital, na Região Metropolitana e no interior do estado.

O projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio do Sicoob