FESTAS JUNINAS

Quem disse que acabou? 72 cidades baianas terão festa no São Pedro

Santo é celebrado em alguns municípios com mais afinco que São João

Gil Santos

Publicado em 25 de junho de 2024 às 05:00

Festa de São Pedro no município de Paulo Afonso, em 2023 Crédito: Divulgação

A ressaca de São João ainda nem passou, mas já tem gente pensando em São Pedro. Isso porque, este ano, pelo menos 72 cidades baianas vão celebrar com festa o santo que guarda as chaves do céu e é responsável pelas chuvas. Em alguns municípios, ele é o mais importante do calendário junino. No próximo fim de semana, em Salvador e no interior, terá shows de Wesley Safadão, Calcinha Preta, Simone Mendes, Xand Avião, Flávio José, Silvanno Salles e outros nomes de peso da música. Confira os locais abaixo.

Em Paulo Afonso, no Vale do São Francisco, o santo do mês é São Pedro. A cidade até monta uma programação junina, que esse ano atraiu cerca de 45 mil pessoas, mas a festa mais esperada é a de São Pedro. São três dias de comemorações. Cerca de 60 mil foliões aproveitam as atrações na praça, isso é mais da metade da população total do município, de 112 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

A secretária de Comunicação Veruscka Alcantara explica que a tradição de cultuar São Pedro surgiu no bairro mais populoso de Paulo Afonso e que, aos poucos, se tornou uma referência. Em 2024, as atrações incluem o veterano baiano Ademário Coelho, a dupla sertaneja Iguinho e Lulinha, que está na lista dos dez mais contratados para os festejos juninos na Bahia, segundo o painel junino do Ministério Público da Bahia (MP), e a cantora paraibana e ex-BBB Juliette.

“Embora o São João tenha sido uma grande festa, a tradição maior é com o São Pedro, que acontece no Bairro Tancredo Neves, o mais populoso, com 50 mil habitantes. Sempre teve a tradição das maiores bandas e atrações. O festejo junino, como um todo, movimenta bastante a economia local, nos mais diversos setores, desde bares, restaurantes, lojas, supermercados e serviços de um modo geral”, explicou a secretária.

Nessa edição, a festa terá um Camarote da Acessibilidade. A novidade tem o objetivo de oferecer mais conforto para as pessoas com deficiência. No ano passado, elas ficaram no FrontStage. Em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do Estado, os festejos terão cinco dias, receberão cerca de 100 mil visitantes e terá na grade nomes como Gusttavo Lima, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon, Nadson o Ferinha e Dennis DJ.

Segundo o painel junino do MP, plataforma onde as próprias prefeituras informam as atrações contratadas e as datas das apresentações, pelo menos 72 municípios confirmaram algum tipo de festividade. Em Nova Soure, no Nordeste da Bahia, Devinho Novaes é a única atração e vai se apresentar em uma comunidade. Já em Ipiaú, no Sul do estado, a festa começa na sexta-feira e só termina na segunda (1º). Maiara e Maraísa estão na grade.

A atendente Juliana Oliveira, 28 anos, está em Cachoeira, no Recôncavo, aproveitando as festividades de São João. Por lá, também haverá celebrações para São Pedro, mas a soteropolitana já afirmou que vai para Banzaê, no Nordeste da Bahia, para assistir a apresentação de Wesley Safadão, na segunda.

“Em Cachoeira, a gente aproveitou a fogueira, o milho assado e fizemos uma festa mais família. Fomos à praça, assistimos alguns shows e, depois, voltamos para casa. Em Banzaê, vamos ficar na casa de um amigo, é um grupo mais jovem e o objetivo é curtir as atrações e dançar bastante”, contou.

Tradicionalmente, as cidades menores e predominantemente rurais são as que mais celebram o santo, por conta da colheita que depende das chuvas para prosperar, mas para quem mora na capital e não vai viajar, o Parque de Exposições, em Salvador, também terá atrações para os dias de São Pedro.

Veja as atrações do Parque de Exposições de Salvador:

• Sexta-feira (28) – Alice Moraes, As Nandas, Calcinha Preta, Kevi Jonny, Lincon, Pedro Libe, Raphaela Santos, Seu Maxixe, Tay Agazzi, Simone Mendes;

• Sábado (29) – Cícero Dantas, Dan Valente, Iguinho e Lulinha, Luana Matos, Me Siga, Jow, Parangolé, Péricles e Leonardo, Wesley Safadão;

• Domingo (30) – JM Puxado, Silvanno Salles, Timbalada, Xand Avião, Rafa e Pipo, Hiago Sacramento, Daniela Mercury, Forró do Tico, André e Mauro, Forró Saborear;

• Segunda-feira (1º) – Caviar com Rapadura, Léo Estakazero, Flávio José, Jonas Esticado, Mari Fernandez, Rode Torres, Berguinho, Nattan, Tio Barnabé;

• Terça-feira (2) – Forró dos Plays, La Fúria, Manu Bahtidão, Samba Junino, Péricles e Leonardo, Léo Santana, Pablo, Henry Freitas, Jow, Vitor Fernandes;

Confira a programação de algumas cidades do interior:

• Amélia Rodrigues

Sábado (29) – Márcia Fellipe; Raio da Silibrina;

Domingo (30) – Dan Valente; Heitor Costa;

Segunda-feira (1º) – Limão com Mel; Lukas Barreto; Trio Nordestino;

• América Dourada

Sexta-feira (28) – Black Som, Chiquino de Leonel, Claudinho do Acordeon, Eugênio Rodrigues, Forro do Molho, Gabriel Lima, Jeizon Cigano, Pablo, Ricardo Santos e Sala de Reboco;

Sábado (29) – Anderson de Jesus, Beatriz Andrade, Eduardo Dourado Sertão, Forro Black, Laerte Ribeiro, Mastruz com Leite, Ouro Dourado, R. Santos Coração Sertanejo, Rairy Lima e Xinela de Couro;

Domingo (30) – Abraão do Forro, Beto Silva, Ceian Muniz, Gatinha Manhosa, Ítalo Silva, Kelvin Diniz, Licor com Mel, Luciano Lins, Mesa Virada e Pegada Diferente;

Segunda-feira (1º) – Binho do Acordeon, Fulo de Mandacaru, Nano Vaqueiro, Neto Melo, Os Caras, OZ Top’s, Parana e Vem se Apaixonar com Vanderley Queiroz.

• Araci

Sexta-feira (28) – Del Led, Eline Martins, Favorita a mais gostosa da Bahia e Tayrone;

Domingo (30) – Lucas Love;

• Baianopólis

Sexta-feira (28) – Trio Forronejo;

Sábado (29) – Marcelo e Rayane, e Vitor Fernandes;

Domingo (30) – Guilherme Silva e Markinhos Bahia;

Segunda-feira (1º) – Dorgival Danta;

• Banzaê

Sábado (29) – Flávio José, Ramon e Randinho, e Seu Desejo Yara Tche e Alessandro;

Domingo (30) – Luana Matos, Henry Freitas, Tarcísio do Acordeon, Júnior Santos;

Segunda-feira (1º) – Wesley Safadão, Luan Estilizado, Cavaleiros do Forró, Toca do Valle;

• Belo Campo

Sexta-feira (28) – Zé Neto e Cristiano;

Sábado (29) – Calcinha Preta;

Domingo (30) – Nadson O Ferinha;

• Bom Jesus da Lapa

Sexta-feira (28) – Diego e Victor Hugo; Fulo de Mandacaru;

Sábado (29) – Anna Katarina; Josué Bom de Faixa; Murilo Huff;

Domingo (30) – Cavaleiros do Forró; Manu Bahtidão, Pablo, Targino Gondim;

• Caem

Sexta-feira (28) – Capitão do Reino, Flávio José, Zezo;

Sábado (29) – Luan e Forró Estilizado; Paraíba do Acordeon, Toque Dez, Trio Granah;

Domingo (30) – Mateuzinho do Acordeon;

• Cansanção

Sexta-feira (28) – Manu Bahtidão;

Sábado (29) – Thullio Milionário, Xand Avião;

Domingo (30) – Toque Dez;

• Dias D’Ávila

Sábado (29) – Heitor Costa, Iguinho e Lulinha, Joelma, Kart Love;

• Feira da Mata

Sexta-feira (28) – Markinhos Bahia, Ramon e Randinho;

Sábado (29) – Mannu Pinheiro, Nadson O Ferinha;

• Governador Mangabeira

Sábado (29) – Nenho Falando de Amor;

Domingo (30) – Devinho Novaes, Limão com Mel;

Segunda-feira (1º) – Alex e Camargo, Henry Freitas, Zenzo;

Terça-feira (2) – Calcinha Preta, Heitor Costa, Toque Dez;

• Ipiaú

Sexta-feira (28) – Donas do Bar, Estakazero, Thullio Milionário;

Sábado (29) – Danniel Vieira, Japinha Conde, Santanna O Contador;

Domingo (30) – Ademário Coelho, Wesley Safadão;

Segunda-feira (1º) – Cesar Menotti e Fabiano, Maiara e Maraísa;

• Itabuna

Sexta-feira (28) – Hugo e Guilherme, Léo Santana, Targino Gondim;

Sábado (29) – Batista Lima. Joelma;

• Itaparica

Sábado (29) – Filomena Bagaceira;

Domingo (30) – Luiz Caldas, Menos é Mais;

Segunda-feira (1º) – Danniel Vieira, João Gomes, Joelma, Rafa Almeida;

• Laje

Sábado (29) – Netto Brito;

Domingo (30) – Unha Pintada;

Segunda-feira (1º) – Devinho Novaes;

• Luís Eduardo Magalhães

Sexta-feira (28) – Gatinha Manhosa, Nadson O Ferinha;

Sábado (29) – Vitor Fernandes;

Domingo (30) – Biguinho Sensação, Dennis DJ, Gusttavo Lima;

Segunda-feira (1º) – Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon;

Terça-feira (2) – Quadrilhas juninas e bandas locais;

• Maracajuba

Sexta-feira (28) – Dboys, Devinho Novaes, Paraíba do Acordeon;

Segunda-feira (1º) – Netto Brito, Pablo;

• Mairi

Sábado (29) – Silvanno Salles;

• Monte Santos

Sexta-feira (28) – Tayrone;

Sábado (29) – Berg Rabello;

• Morpará

Sexta-feira (28) – Sela Rasgada;

Sábado (29) – Thiago Aquino;

Domingo (30) – Del Feliz, Franca, Solange Almeida, Turma da Bregadeira;

• Mucugê

Segunda-feira (1º) – Tierry;

• Oliveira dos Brejões

Sexta-feira (28) – DLook, Parangolé;

Sábado (29) – Diego e Victor Hugo, Pititiu Miranda Tropa de Xote, Targino Gondim;

Domingo (30) – Calcinha Preta, Xinela de Couro, Zenzo;

Segunda-feira (1º) – Batista Lima, Xand Avião;

• Paulo Afonso

Sexta-feira (28) – Desejo de Menina, Helinho Ventura, Deiziany e Jr. Siqueira, Ruan Leon;

Sábado (29) – Paulinho Batista, Vaqueiro Desmantelado, Ademário Coelho, Juliette;

Domingo (30) – Henry Freitas, Iguinho e Lulinha, Tonelada do Forró, Alex e Herley;

*As programações podem ter sofrido alterações após as prefeituras informarem os dados ao MP.