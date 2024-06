SORTE

Duas apostas de Salvador faturam R$ 41 mil na Mega-Sena; veja resultado

Quatro apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na terça-feira (18), e faturaram R$ 41 mil. Duas delas são de Salvador, sendo uma feita em uma loteria em Itapuã e outra, no Acupe de Brotas. Os outros ganhadores são de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, e Barrocas, no nordeste baiano.