Quatro apostas na Bahia faturam até R$ 94 mil na Mega-Sena; confira resultado

Mais duas apostas de Salvador e outra de Mucuri, no sul do estado, acertaram as dezenas e ganharam R$ 47 mil. O prêmio diminuiu devido ao número de dezenas apostadas - estes três jogaram seis números, enquanto que o bolão de Camaçari jogou sete. Na capital, um dos ganhadores fez a aposta no Shopping Paseo Itaigara e o outro, online.