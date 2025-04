CALOR

Duas cidades baianas registram as maiores temperaturas do Brasil

Temperatura foi de 37.5º C

Maysa Polcri

Publicado em 2 de abril de 2025 às 07:05

Confira quais são as cidades mais quentes Crédito: Divulgação/Prefeitura

Duas cidades baianas registraram as maiores temperaturas do Brasil na terça-feira (1º). O estado dominou as altas temperaturas, como aponta o ranking divulgado diariamente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nos dois municípios os termômetros 37.5 ºC. >

As cidades no topo da lista das mais quentes do país são Barra e Ibotirama. Elas estão localizadas na região do Vale do São Francisco e no oeste da Bahia, respectivamente. >

Um dia antes, na segunda-feira (31), ambas as cidades também registraram duas das maiores temperaturas do Brasil. Curaçá, que aparecia em terceiro lugar no ranking, teve a 15º maior máxima, na lista mais recente. >