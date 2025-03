INMET

Quatro cidades baianas estão entre as mais secas do Brasil; veja quais

Ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) posiciona as menores umidades do país

Millena Marques

Publicado em 31 de março de 2025 às 08:01

Euclides da Cunha Crédito: Samory Pereira Santos

A cidade de Euclides de Cunha, no interior da Bahia, foi a mais seca do Brasil nas últimas 24h, com índice de 23%. Outras três cidades baiana figuram no top 5 do ranking de menores umidades do país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Depois de Euclides da Cunha, aparecem as seguintes cidades: Irecê, no centro norte baiano, Curacá, no Vale do São Francisco, e Guanambi, no centro sul da Bahia. Na mesma sequência, o registro foi de 23% e 26% para as duas últimas. >

Apesar da posição, o Inmet não emitiu alerta para umidade, temperatura ou chuva nas cidades. >