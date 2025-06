saúde

Saiba quando o adolescente precisa de apoio para a saúde mental

É fundamental que pais e responsáveis estejam atentos a sinais que possam indicar problemas emocionais

Publicado em 30 de junho de 2025 às 12:10

Por vezes, os adolescentes podem precisar de ajuda para enfrentar os desafios dessa fase da vida Crédito: Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock

A adolescência é uma etapa natural do desenvolvimento humano que envolve grandes transformações no corpo, nos hormônios e nas emoções. Essas mudanças costumam refletir no comportamento, fazendo com que o adolescente apresente atitudes diferentes, como oscilações de humor, maior necessidade de privacidade ou questionamentos sobre si e o mundo ao redor. >

Embora essas reações sejam esperadas e façam parte do amadurecimento, é importante entender que, em alguns casos, elas podem esconder um sofrimento psíquico mais profundo. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos a sinais que possam indicar problemas emocionais ou de saúde mental, buscando apoio profissional quando necessário. >

Sinais de alerta

De acordo com o médico expert em saúde mental e pós-graduado em TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TEA (Transtorno do Espectro Autista) e cannabis, Dr. Iago Fernandes, é natural que adolescentes enfrentem momentos de instabilidade emocional, mas é essencial observar a intensidade e a duração desses comportamentos. >

“Mudanças abruptas no humor, isolamento de amigos e familiares, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, alterações no sono, na alimentação ou comportamentos autodestrutivos são sinais de que algo mais sério pode estar acontecendo”, alerta. >

É importante procurar ajuda profissional ao perceber que o sofrimento está impactando a rotina Crédito: Imagem: VH-studio | Shutterstock

Quando procurar ajuda profissional

Para o Dr. Iago Fernandes, um dos maiores desafios das famílias é diferenciar o que faz parte do desenvolvimento normal do adolescente do que pode sinalizar um transtorno mental . “Escutar sem julgamentos, acolher os sentimentos do adolescente e procurar ajuda profissional ao perceber que o sofrimento está impactando a rotina ou o convívio social é fundamental”, orienta. >

Importância do apoio familiar

O ambiente familiar , segundo o médico, tem papel crucial tanto na identificação dos sinais de alerta quanto na criação de um espaço seguro para o diálogo. “Quando o adolescente se sente à vontade para falar sem medo de críticas, aumenta muito a chance de buscar ajuda, o que pode ser decisivo para a recuperação da saúde mental”, enfatiza. >

Abordagens complementares

O Dr. Iago Fernandes ressalta ainda que, além do acompanhamento psiquiátrico e psicológico, abordagens complementares podem ser positivas. “Práticas integrativas, como meditação, exercícios de respiração, arteterapia e aromaterapias, podem colaborar com o bem-estar emocional do adolescente, sempre de forma integrada ao tratamento convencional”, completa. >