SALVADOR

Policial penal é afastado por cobrar taxas a detentos para viabilizar pernoite fora de presídio

Agente foi alvo da segunda fase da ‘Operação Falta Grave’

Millena Marques

Publicado em 31 de março de 2025 às 06:30

Mandado de busca e apreensão Crédito: Hildazio Santana/Nucom-Seap

O policial penal Francisco Carlos da Cunha foi afastado por cobrar taxas a detentos da Casa do Albergado e Egresso (CAE), em Salvador, para viabilizar pernoite fora da unidade. O agente foi alvo da segunda fase da ‘Operação Falta Grave’, que cumpriu mandado de busca e apreensão no endereço residencial do suspeito na manhã desta segunda-feira (31). >

O policial foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), por crimes de corrupção passiva e associação criminosa ao operar esquema de cobrança de propina dentro da unidade prisional. A 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador recebeu a denúncia e determinou, no último dia 27, o afastamento do agente da função pública. >

As evidências contra o denunciado foram obtidas a partir da análise dos materiais apreendidos durante a primeira fase da ‘Falta Grave’, deflagrada em setembro de 2024. As investigações apontam que o policial penal, junto com Nilmar Marcelo Pereira do Vale, Marcos Aurélio Freire da Silva, Valmir Santos Paixão e José Jorge Santos Farias, denunciados durante a primeira fase, cobrava, há anos, valores dos internos da CAE para viabilizar o pernoite ou fins de semana fora da unidade penal. >

Esquema >