GUERRA DO TRÁFICO

Saiba como as facções matam e a simbologia por trás das decapitações e esquartejamentos

Especialistas apontam que violência extrema é também reflexo da política de segurança

Bruno Wendel

Publicado em 31 de março de 2025 às 05:00

Augusto Borges Crédito: Reprodução

Corpos torturados, decepados, decapitados e até esquartejados. Não basta só matar. É preciso barbarizar. Casos recentes de extrema violência do tráfico chocam os moradores de Salvador - do início do ano até agora, pelo menos cinco ocorências foram registradas na capital. E quando a situação extrapola o território dos desafetos e ceifa inocentes ? Foi o caso do entregador por aplicativo Augusto Borges, de 28 anos. Ele foi encontrado fatiado no último dia 22, no Vale do Canela. E o motivo? O trabalhador estava antes na praia da Gamboa, onde os traficantes de lá são rivais da facção do bairro onde ele morava. Mas por que o tráfico faz questão de empregar tanta crueldade? >

“Os assassinatos violentos, torturas e estupros sempre foram usados como ‘arma de guerra’ em vários contextos e momentos da história, em diferentes países. A degola é utilizada, por exemplo, pelo grupo extremista Estado Islâmico no assassinato de reféns”, explica o especialista em segurança pública, o coronel Antônio Jorge, que é também professor de Direito da Estácio Fib. >

Na manhã do dia 22 deste mês, moradores do Lobato acordam com uma cena de terror. A cabeça de um homem estava próxima à sinaleira da Cesta do Povo. Do outro lado, estava o corpo. A região é conhecida como "Linha" e é uma área de dominação do Bonde do Maluco (BDM), que está em guerra com a Prainha, também conhecida como "Fundão", onde o controle é do Comando Vermelho (CV). >

“A ‘inspiração’ das facções brasileiras, hoje incorporadas ao cotidiano da Bahia, pois esse movimento não se restringe a Salvador, se manifesta nas demonstrações de poder por meio da decapitação e o esquartejamento de inimigos. Lembro que essa tática não segue uma linha ou uma cultura específica, mas tem um simbolismo consolidado pela história”, explica Antônio Jorge. >

Um corpo carbonizado foi localizado no bairro de São Cristóvão, no dia 20 de março. Os restos mortais estavam debaixo do viaduto da BA-526, a poucos metros de um estabelecimento comercial. Já em 2 de fevereiro, policiais foram acionados para atender uma ocorrência de localização de um homem morto em Água de Meninos. Ao chegar no local, na Avenida Jequitaia, a equipe deu de cara com a vítima retalhada.>

Em outra situação macabra aconteceu no bairro de São Caetano, no dia 27 de janeiro. Na comunidade da Gomeia, havia, inicialmente uma cabeça dentro de um lixão na Rua Aristides Victor da Silva. Com a chega da polícia e dos peritos criminais que foi possível encontrar o restante do corpo, após vasculhar o local. >

Enquanto decapitar e deixar a cabeça do inimigo funciona como símbolo de ‘triunfo’, o esquartejamento seria uma forma de manifestar a submissão total do oponente, os estupros são usados para humilhar e subjugar os rivais. “Ou seja, são estratégias de demonstração de força e de se sentir medo por pelo terror”, diz o especialista. >

Ele pontua que o nível de violência varia entre os criminosos. As táticas mais cruéis costumam ser usadas por grupos que “ainda não se consolidaram e utilizam a crueldade como estratégia para se afirmar, para se impor pelo terror”. “Nessa lógica, não só os integrantes de outras facções são vítimas da violência, moradores de uma determinada área que forem flagrados em domínios de facções rivais também podem ser usados como exemplo”, explica. >

Inocentes >

E isso foi o que aconteceu com o entregador por aplicativo Augusto Borges. No dia último, dia 21, ele foi fazer uma entrega na Gamboa, sem saber que o tráfico de lá é controlado pelo BDM. No dia seguinte, o jovem foi encontrado fatiado no Vale do Canela. A família acredita que tamanha crueldade foi pelo fato de o rapaz morar no Complexo do Nordeste de Amaralina, região do Comando Vermelho (CV). >

No dia 30 de outubro do ano passado, quando deveria começar como auxiliar de serviços gerais numa empresa, Richard Santana, 21, era enterrado pela família. O jovem foi esquartejado. No dia anterior, ele estava na Federação, quando foi cercado pelo BDM. A vítima foi brutalmente assassinada só porque residia no Garcia, área do controlada pelo CV. >

Outra vítima da barbárie, Tiago Alves dos Santos, 24. No dia 15 de maio de 2024, ele teve um surto psicótico e saiu de casa em Cajazeiras. Ele foi esquartejado pelo Comando Vermelho, em Cassange. A família dele chegou a fazer diversos apelos nos jornais, explicando que o rapaz tinha problemas mentais e que precisa de cuidados médicos, mas já era tarde. >

Em janeiro deste ano, um suposto comunicado do Comando Vermelho circulou nas redes sociais proibindo a sentença de morte a inocentes. Uma captura de tela foi compartilhada em meio à repercussão de várias pessoas mortas ou desaparecidas após aparecerem em fotos com os três dedos erguidos, principalmente de forma lateral – o gesto é interpretado no mundo do crime como saudação ao BDM. >