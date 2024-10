BARBARIDADE

Esquartejado pelo BDM foi enterrado no dia em que começaria no emprego

Já estava tudo separado: crachá e farda. Richard Santana, de 21 anos, estava ansioso. No dia em que começaria como auxiliar de serviços gerais numa empresa, no último dia 30, ele foi enterrado: o jovem foi esquartejado pela facção Bonde do Maluco (BDM). No dia anterior, outras quatro pessoas foram mortas no mesmo final de semana, mas o caso de Richard foi mais cruel.