Bahia : terror no Subúrbio, sepultado quando iria trabalhar, bombeiro armado em bar

Bruno Wendel

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 05:00

Comando Vermelho em carro branco leva terror ao Subúrbio: quatro já morreram

Em um intervalo de três dias, integrantes do Comando Vermelho do Alto da Terezinha já mataram quatro pessoas em regiões próximas no Subúrbio. Segundo testemunhas, nas duas ações, os traficantes usaram um Onix branco. O caso mais aconteceu em São João do Cabrito, na madrugada desta sexta, 04. As vítimas estavam em um bar, na Rua dos Ferroviários, quando o veículo chegou e dele desceram três e começaram a atirar.

Emerson Silva santos, de 36 anos, e Marlison Ferreira da Silva, morreram no local. Já Rodrigo Silva dos Prazeres foi socorrido para o Hospital do subúrbio e não resistiu. Pelo menos um deles faria parte do Bonde do Maluco.

Coincidência ou não, no dia 01, um Onix branco foi usado na execução de um rapaz, chamado Felipe, na região do Campo da Lagoa. A vítima era apontada com ligação com o BDM.

Quatro já morreram em três dias após ataque do CV no Subúrbio Crédito: Divulgação

Enterrado no dia em que começaria no emprego

Já estava tudo separado: crachá e farda. Richard Santana, de 21 anos, estava ansioso. No dia em que começaria como auxiliar de serviços gerais numa empresa, no último dia 30, ele foi enterrado: o jovem foi esquartejado pelo Bonde do Maluco. No dia anterior, outras quatro pessoas foram mortas no mesmo final de semana, mas o caso de Richard foi mais cruel.

Assim que souberam que ele foi sequestrado ao chegar na Federação, parentes ligaram para o celular de Richard e, do outro lado, atendeu um dos traficantes que, apesar de a família implorar, disse que o rapaz devia morrer por morar no Garcia, bairro dominado por outra facção. Os restos mortais foram deixados em carro de supermercado na Av. Bonocô. O BDM surgiu em 2015, formado pelos traficantes mais violentos da extinta Caveira.

À época, promoveu decapitações e mortes de rivais no estilo micro-ondas (corpos carbonizados dentro de pneus). Mais do que uma demonstração de força, essas execuções reafirmam o domínio das organizações e silenciam as comunidades.

Richard de Jesus tinha apenas 21 anos e estava desaparecido desde sexta (27) Crédito: Reprodução

Bombeiro saca arma em bar lotado no Itaigara

Na lei, o único caso pacífico em que alguém pode entrar armado em locais de aglomeração é o de policiais em serviço. Porém, no último dia 21, em bar lotado no Itaigara, um tenente-coronel do Corpo de Bombeiros sacou uma pistola, porque um casal sem querer tombou nele. A situação foi contornada quando um capitão da PM, que estava no local, acionou uma viatura.

Por menos do que isso, no dia 21 do mês passado, um soldado da PM foi morto a tiros por um colega de farda, após uma discussão entre eles na fila banheiro de um bar no Vale dos Lagos. Mesmo se a pessoa tiver porte legal, na maioria dos casos, o Estatuto do Desarmamento veta armas em locais públicos.

Sem controle das corporações, é indevido transferir a responsabilidade para os estabelecimentos comerciais, que são o elo mais fraco, pois, impedir os policiais na portaria geraria uma outra confusão.