VIOLÊNCIA

Jovem é morto a tiros na Ribeira

Um jovem foi morto a tiros no bairro da Ribeira. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), na avenida Porto dos Mastros.

A vítima foi identificada como Jefferson Nascimento Pereira, 22 anos. Policiais militares da 17ª CIPM foram acionados com a informação de um homem ferido na região. Ao chegarem ao local, já encontraram Jefferson morto.

Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo. Segundo a Polícia Civil, diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e a motivação do crime.