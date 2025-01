CRIME

São Caetano: corpo esquartejado é achado ao lado de cabeça em sacos de lixo

Moradores identificaram cabeça no local por volta das 6h

Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 09:22

Movimentação policial na área Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

A segunda-feira (27) começou com horror para os moradores da Travessa Aristides Victor da Silva, no bairro de São Caetano, em Salvador. Em meio ao lixo jogado na rua, moradores encontraram uma cabeça humana em um dos sacos. Após perceber a cabeça no local, pessoa acionaram a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) às 6h.>

Ao chegar no local, agentes da 9ª Companhia Independente (CIPM) constataram o fato e acionaram o Departamento de Polícia Técnica. Com a chegada dos peritos, além da cabeça, outras partes do corpo foram encontradas pelos policiais em outros sacos espalhados na área.>

As partes encontradas são de uma pessoa do sexo masculino que, por conta da maneira como foi esquartejada, ainda não tem identificação formal realizada. Após perícia e remoção do corpo, o caso vai ficar a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).>