VIOLÊNCIA

Cabeça humana é encontrada no lixo em Salvador

Polícia investiga o caso

Uma cabeça humana foi encontrada na manhã desta segunda-feira (27) dentro de um lixão na Rua Aristides Victor da Silva, no bairro de São Caetano, em Salvador. Policiais da 9ª Companhia Independente (CIPM/Pirajá) receberam a denúncia e, ao chegar no local, encontraram a parte do corpo. >