CRIME

Homem é baleado na cabeça durante assalto em Feira de Santana; suspeitos são presos

Vítima foi atingida na Avenida Nóide Cerqueira enquanto andava de bicicleta

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto em Feira de Santana, no interior da Bahia. Os suspeitos de cometer o crime, dois homens foram presos e um adolescente apreendido nesta quinta-feira (16) e conduzidos para o Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho.

Conforme apontado pela Polícia Civil, o homem, de 28 anos foi vítima de tentativa de latrocínio na noite de quarta-feira (15), na Avenida Nóide Cerqueira, no bairro Sim. Ele foi encontrado caído ao chão, ao lado de uma bicicleta, com uma marca de tiro na região da cabeça. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde permanece internado em estado gravíssimo.

Um dos suspeitos é um adolescente de apenas 16 anos, que já possui histórico de apreensão na Delegacia para o Adolescente Infrator (Dai). O segundo é um jovem, de 24 anos, que já foi preso em flagrante por receptação no ano de 2022. Os dois foram encontrados pela manhã com um revólver calibre 32 e munições. Um terceiro suspeito de participação no crime foi localizado durante a tarde e conduzido para o Complexo Policial Investigador Bandeira, onde foi autuado em flagrante.