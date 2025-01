DENÚNCIA

Homem é preso após roubar e ameaçar de morte passageira em ônibus intermunicipal

PRF foi acionada em Feira de Santana; transporte saiu de Salvador

Um homem portando uma faca foi preso em flagrante após importunar sexualmente, roubar e ameaçar de morte uma passageira em um ônibus intermunicipal que realizava a linha Salvador-Irecê. O caso foi registrado por volta das 9h da quarta-feira (15), quando policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados pelo motorista do transporte, no posto localizado no km 429 da BR-116, em Feira de Santana.