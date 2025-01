BAHIA

Manifestação fecha trecho da BA-515 e trava trânsito por mais de cinco horas

População reclama de queda de energia desde domingo (12)

Uma manifestação em um trecho da BA-515, na altura do distrito de Rio Fundo, em Terra Nova, no Recôncavo baiano, causa um engarrafamento superior a cinco horas na rodovia na manhã desta quinta-feira (16). Motoristas estão no local desde 5h da manhã.

O proteto acontece em meio a reclamações de moradores sobre sucessivas quedas de energia a partir do último domingo (12). A Coelba foi acionada e está no local, no entanto, os manifestantes só vão liberar a via após normalização do serviço.