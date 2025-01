VIOLÊNCIA

Duplo homicídio: casal é rendido e executado com tiros na cabeça em Sete de Abril

Caso foi registrado por volta das 5h desta sexta-feira (24)

Ainda não há mais detalhes, mas o homem foi morto apenas com roupa íntima e estava com as mãos amarradas. Já a mulher, estava com roupas leves, o que pode indicar que os dois foram surpreendidos pelos criminosos e levados para o local onde foram mortos.>

De acordo com moradores, na hora do crime, foi possível ouvir o barulho de um carro entrando no local. Após a chegada do veículo, o homem foi executado primeiro e a mulher em seguida. Apesar do crime ter acontecido na Rua Estela, quem mora no bairro afirma que o casal não residia em nenhuma das casas do local.>