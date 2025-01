JEQUIÉ

Filho é morto com tiro na cabeça e pai fica ferido após briga com pedreiro na Bahia

Suspeito fugiu de bicicleta e ainda não foi localizado

Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 13:11

Vitor Rubato Cardos Crédito: Reprodução

Um homem morreu e o pai dele ficou ferido após uma briga com um pedreiro em Jequié, no sudoeste da Bahia, na tarde de segunda-feira (13). O crime ocorreu no bairro Pompílio Sampaio. Segundo a Polícia Civil, o morto foi identificado como Vitor Rubato Cardoso, de 34 anos.

Pai e filho haviam ido até a construção para discutir sobre a instalação de um telhado, mas durante a conversa houve um desentendimento. Em seguida, o pedreiro disparou contra os dois. Após o crime, ele fugiu do local de bicicleta e ainda não foi localizado pela polícia.

As vítimas foram socorridas ao Hospital Geral Prado Valadares. Baleado na cabeça, Vitor Rubato não resistiu aos ferimentos e faleceu, enquanto o pai, atingido no tórax, permanece internado. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Jequié.

Onda de violência

Jequié está com policiamento reforçado por conta de uma onda de violência no início do ano. Umaperação também foi feita no presídio da cidade, já que há indícios de que os crimes ligados ao tráfico estão contando com envolvimento de presos.