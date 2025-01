VIOLÊNCIA

Polícia apreende celulares, armas brancas e cordas no Conjunto Penal de Jequié

Ações da Operação Força Máxima Verão seguem na unidade do sudoeste baiano; seis custodiados já foram transferidos

Tharsila Prates

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 12:25

Inspeção no Conjunto Penal de Jequié Crédito: Divulgação Seap

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Polícia Penal, realizou apreensões no Conjunto Penal de Jequié (CPJe), durante a Operação Força Máxima Verão, realizada na unidade prisional desde a segunda-feira (6). Até a ontem (8), foram apreendidos aparelhos celulares e carregadores, cordas tipo "tereza", armas brancas e cadernos com anotações suspeitas.

A operação acontece de forma simultânea a outra operação, a Horus, realizada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), no município do sudoeste baiano.

As ações seguem com o objetivo de eliminar a relação de internos com a criminalidade na região. Os policiais penais apreenderam cinco aparelhos celulares, 11 armas brancas artesanais, duas soqueiras improvisadas, cinco porções de maconha, uma corda tipo "tereza" e três cadernos com anotações diversas.

As buscas aconteceram nas 14 celas do Presídio 01 do Conjunto Penal, quando 81 internos foram verificados. A responsabilidade sobre os ilícitos apreendidos será apurada.

Transferências

Seis internos foram transferidos para unidades da Seap, na segunda-feira (6). Monitorados pela Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (Cmasp), eles são suspeitos de exercer influência sobre organizações criminosas responsáveis por homicídios e o tráfico de drogas no município. A unidade prisional de Jequié abriga aproximadamente 530 custodiados.

Segundo a Seao, as ações da Operação Força Máxima Verão seguem sem causar interrupção das assistências básicas aos custodiados.