VIOLÊNCIA

Após mortes em Jequié, seis internos são transferidos do Conjunto Penal

Detentos atuavam no crime organizado e foram encaminhados para unidades do sistema prisional baiano

Tharsila Prates

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 07:36

Vistoria durante a Operação Força Máxima Crédito: Divulgação Seap

Seis internos do Conjunto Penal de Jequié, no sudoeste baiano, foram transferidos para unidades prisionais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) nessa segunda-feira (6). Além da transferência, houve a apreensão de materiais ilícitos.

As ações, que fazem parte da operação Força Máxima Verão, deflagrada pela Seap por meio da Polícia Penal da Bahia, acontecem em meio à nova onda de violência na cidade, que registrou oito mortes no último final de semana. O policiamento foi reforçado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os seis custodiados do Conjunto Penal de Jequié, monitorados pela Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP), são suspeitos de exercer influência sobre organizações criminosas responsáveis por homicídios e tráfico de drogas no município.

Durante a operação Força Máxima Verão da Seap, também foram apreendidos cadernos com anotações suspeitas, três armas brancas e duas soqueiras artesanais, cordas tipo “tereza” e cabo USB. A unidade prisional está sob intervenção da Seap.

Ainda de acordo com a SSP, não houve intercorrência durante a operação, e as ações transcorreram sem gerar interrupção à assistência básica dos custodiados. As buscas foram realizadas em três pavilhões, resultando em 42 celas revistadas, com mais de 210 internos verificados. A unidade prisional de Jequié abriga aproximadamente 530 custodiados. A capacidade da unidade não foi informada.