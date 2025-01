VIOLÊNCIA

Oito pessoas são mortas em Jequié no fim de semana

Polícia anunciou reforço no último domingo (5)

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 10:00

Polícia Civil reforça efetivo na cidade de Jequié depois das ocorrências de homicídios no fim de semana Crédito: Divulgação/ SSP

O reforço policial anunciado no último domingo (5) para Jequié, no centro-sul baiano, acontece após um fim de semana violento. Segundo a Polícia Civil, há registro de, pelo menos, oito homicídios no município entre sexta-feira (3) e domingo.

Entre os casos, está as mortes de dois jovens, cujos corpos despidos e carbonizados foram encontrados dentro de uma residência aparentemente abandonada. Informações preliminares indicam que um grupo de pelo menos 20 homens é responsável pelo duplo homicídio.

As vítimas foram identificadas como Maria Clara Silva Lago, 16 anos, e de Abraão Almeida da Conceição, 19 anos. Eles foram mortos com golpes de arma branca na madrugada de domingo em um condomínio residencial do bairro Mandacaru.

Ainda há registros dos óbitos de Gabriel dos Santos Bastos, de 21 anos, e Adilton Silva Barros, de 31, no sábado (4). Segundo a investigação, Gabriel foi vítima de disparos de arma de fogo na Avenida João Rosa, bairro Pau Ferro. Já Adilton, que também foi atingido com tiros, foi encontrado morto na Avenida Senhor do Bonfim.

Na sexta-feira (3), Isadora Santos Andrade, 32 anos, foi morta a tiros na rua Taurino Bispo. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo para todos os casos citados. A 1ª Delegacia Territorial (DT - Jequié) investiga as ocorrências.



Polícia anuncia reforço

Equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático (CATTI) foram deslocadas da sede do Departamento de Polícia do Interior, em Salvador e em Vitória da Conquista para reforço do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na cidade. Elas já estão atuando em Jequié.

Trabalhos de Inteligência estão sendo feitos e equipes já apreenderam câmeras instaladas por criminosos nas ruas do município. Esses equipamentos eram utilizados para vigiar a chegada da polícia em determinados locais.