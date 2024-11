ALÁFIA

Operação apreende 14 celulares em celas do Conjunto Penal de Jequié

Investigação vai ajudar a identificar a quem pertenciam aparelhos e como entraram na cadeia

As revistas realizadas no Conjunto Penal de Jequié, no sudoeste baiano, apreenderam 14 celulares neste sábado (2), primeiro dia da Operação Aláfia, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap). Todos os aparelhos estavam em celas do módulo de vivência "presídio 1", onde também foram encontrados vários carregadores, chips e cabos de energia.