ALÁFIA

Operação no Conjunto Penal de Jequié tenta conter ação de facções

Celulares que são usados para ordenar crimes do lado de fora da cadeia foram apreendidos

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2024 às 16:35

Policiais fazem operação no Conjunto Penal de Jequié Crédito: Hildazio Santana/Seap

As autoridades baianas realizam neste sábado (2) uma operação no Conjunto Penal de Jequié, no sudoeste baiano, para bloquear a comunicação entre lideranças ligadas a facções e bandidos nas ruas, que recebem as ordens de dentro da cadeia e praticam os crimes nas cidades baianas. Batizada de Aláfia, a ação conjunta tem participação do Ministério Público da Bahia, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A investigação aponta que crimes violentos letais estão sendo orquestrados de dentro do conjunto penal. Equipes fizeram buscas e revistas nos pavilhões do presídio para apreender celulares e outros itens ilícitos. Ao todo, a penitenciária tem 112 celas, com 501 detentos, distribuídos em nove módulos. Até o momento, dez aparelhos celulares foram encontrados em uma única cela, aponta balanço parcial.

Operação aconteceu na cadeia de Jequié Crédito: Hildazio Santana/ Seap

Equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP) e da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, além dos policiais penais ordinários do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP) e da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), além dos policiais penais ordinários realizam as buscas.