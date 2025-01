SEGURANÇA

SSP e Seap reforçam ações de combate às facções em Jequié

Objetivo é localizar líderes de facções no centro sul baiano

As Secretarias da Segurança Pública, através das Polícias Militar e Civil, e de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) reforçam as operações na cidade de Jequié, no centro sul baiano, para ampliar o combate às facções envolvidas com tráficos de drogas e armas, homicídios, roubos e corrupção de menores.

A PM deflagrará a Operação Hórus, com atuação conjunta das Companhias Independentes de Policiamento Especializado Nordeste (CIPEs), popularmente conhecidas como 'Caatingas'. Aplicada em Salvador no final de 2024, a operação amplia a repressão qualificada.

Já Polícia Civil ampliará as ações de inteligência com o reforço de equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI) do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).