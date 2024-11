AÇÃO NA PRISÃO

Celulares na cadeia: 15 aparelhos são apreendidos em celas do presídio de Jequié

Seap deflagrou operação no presídio durante o final de semana

Celulares, cabos, carregadores, pen-drives, cadernos de anotações e até fones de ouvido foram apreendidos no presídio de Jequié, no sudoeste da Bahia, no sábado (2) e domingo (3). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap-BA), ao todo, 15 aparelhos telefônicos utilizados por detentos foram localizados nos últimos dois dias na unidade. Os celulares são usados pelos presos para contatar pessoas fora das unidades prisionais e possibilitam o envio de ordens para o crime organizado de dentro da cadeia.